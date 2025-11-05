Загрузка на Красноярском транспортном пути в октябре нынешнего года достигла 6,6 млн тонн

В октябре 2025 года на Красноярской железной дороге было погружено 6,6 млн тонн груза, что на 2% больше, чем в октябре предыдущего года.
С января по октябрь 2025 года станции КрасЖД обработали 64,5 млн тонн разнообразных грузов, что на 2,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.
В течение первых 10 месяцев текущего года было погружено:
Тарифный грузооборот за январь-октябрь 2025 года составил 120,4 млрд тарифных тонно-км (увеличение на 4,4%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 141,5 млрд тонно-км (+5%).
Отметим, что в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.