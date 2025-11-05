Загрузка на Красноярском транспортном пути в октябре нынешнего года достигла 6,6 млн тонн

13:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В октябре 2025 года на Красноярской железной дороге было погружено 6,6 млн тонн груза, что на 2% больше, чем в октябре предыдущего года.

С января по октябрь 2025 года станции КрасЖД обработали 64,5 млн тонн разнообразных грузов, что на 2,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.

В течение первых 10 месяцев текущего года было погружено:

46,7 млн тонн каменного угля (+1,6% по сравнению с январем – октябрем 2024 года);

4,2 млн тонн цветной и серной руды (-3,7%);

1,4 млн тонн железной и марганцевой руды (+2,4%);

387,3 тыс. тонн химикатов и соды (+9,7%).

Тарифный грузооборот за январь-октябрь 2025 года составил 120,4 млрд тарифных тонно-км (увеличение на 4,4%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 141,5 млрд тонно-км (+5%).

Отметим, что в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.