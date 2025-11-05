Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За пятилетний период, поезда "Ласточка", следующие из Челябинска в Магнитогорск, осуществили перевозку близко к 2,5 миллионам пассажиров.

2025-11-05 12:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За пять лет работы между Магнитогорском и Челябинском, "Ласточки" перевезли около 2,5 миллионов пассажиров. Этот современный и комфортабельный транспорт был введен в эксплуатацию 5 ноября 2020 года. Этот маршрут является одним из наиболее востребованных, поскольку загрузка поездов часто достигает 100%.

В связи с высоким спросом, с 7 июля текущего года в понедельник была добавлена дополнительная дневная пара, которой воспользовалось более 100 тысяч пассажиров.

На данном маршруте "Ласточки" делают три рейса в день с пятницы по понедельник и два рейса - со вторника по четверг. Отправление из Челябинска происходит в 06:30 по местному времени, 12:35 (с пятницы по понедельник) и 17:45, из Магнитогорска - в 06:36, 11:25 (с пятницы по понедельник) и 17:23.

Время в пути составляет 4 часа 29 минут. Остановки: Троицк, Тамерлан, Карталы-1.

Стоимость билета до Магнитогорска по обычному тарифу составляет 1205 рублей, по тарифу первого класса - 2820 рублей. Билеты можно приобрести через мобильные приложения "РЖД Пассажирам", "ПроТранспорт", а также в пригородных кассах и терминалах самообслуживания АО "СПК". Билеты выдаются с указанием места. При посадке необходимо предъявить документ, подтверждающий личность. Действуют все виды льгот, установленные для проезда на пригородном железнодорожном транспорте, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

