В текущем ноябре на Казанской ветке Московской железнодорожной системы произойдут изменения в расписании движения пригородных поездов.

09:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С пятого ноября на участке между Черусти и Кривандино Казанского направления Московской железной дороги начнутся капитальные ремонтные работы на первом главном пути, которые продолжатся до конца месяца.

В течение этого времени планируется установить 3,4 км бесстыкового пути, что поможет уменьшить шум и улучшить плавность движения поездов. Рабочие проведут полный комплекс ремонтных работ: снимут старую рельсошпальную решетку и уложат новую, очистят и подсыпят щебеночный балласт, выровняют путь, уложат и сварят путь. Для этого подготовлены все необходимые материалы и оборудование, включая разборочные и укладочные краны, машины для глубокой очистки щебеночного балласта, выправочно-подбивочные путевые машины и щебеночно-очистительные комплексы, рельсосварочная машина.

Работы будут выполняться по методу "закрытого перегона" с 12:00 5 ноября до 12:00 6 ноября, а также в те же часы 8–9, 12–13 и 15–16 ноября. Движение поездов будет организовано по соседней дороге.

Мы хотим обратить внимание пассажиров на то, что в расписание пригородных поездов, в основном, дальних маршрутов, внесены изменения. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Вы можете сделать это на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.