Транспортировка пассажиров дальнего следования на железнодорожных маршрутах Калининграда в период с января по октябрь 2025 года увеличилась на 14,4%

11:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года до октября 2025 года, на Калининградской железнодорожной линии было отправлено 217,3 тыс. пассажиров дальнего следования, что на 14,4% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

С января по октябрь с железнодорожных станций и вокзалов было отправлено 7 млн 933 тыс. человек, что на 1,6% больше, чем в 2024 году. Из них в пригородном транспорте - более 7 млн 716 тыс., увеличение составило 1,2%.

В октябре с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено свыше 633 тыс. пассажиров (+2,5%), из них в дальнем следовании – 20,9 тыс. (+25,5%), в пригородном сообщении – более 612 тыс. (+1,8%).

За десять месяцев пассажиропоток составил 282,3 млн пасс.-км (+4%), включая пригородное сообщение – 221,5 млн пасс.-км (+0,7%), и дальнее следование – 60,7 млн пасс.-км (+18,5%).

В октябре пассажиропоток составил 22,8 млн пасс.-км (+7%), включая пригородное сообщение – 17 млн пасс.-км (+1,5%), и дальнее следование – 5,8 млн пасс.-км (+27,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.