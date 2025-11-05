В октябре 2025 года более 3,3 млн пассажиров были перевезены по Горьковской железнодорожной линии.

10:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В октябре 2025 года с терминалов и станций Горьковской железнодорожной магистрали было отправлено более 3,3 млн пассажиров, что на 1,6% превышает показатель за тот же период 2024 года. Из них в дальние рейсы отправились более 736 тыс. пассажиров (+1,2%), а в пригородные направления - более 2,6 млн (+1,7%).

Общий пассажиропоток в октябре достиг 855 млн пасс.-км (+2,3%), включая дальние рейсы – 734 млн пасс.км (+1,9%) и пригородные направления – 121 млн пасс.-км (+5%).

За период с января по октябрь 2025 года на Горьковской железнодорожной магистрали было отправлено около 34 млн пассажиров (+0,6%), включая около 7,9 млн – в дальних рейсах (+0,3%) и почти 26,1 млн – в пригородных направлениях (+0,7%).

Общий пассажиропоток за 10 месяцев достиг около 9,2 млрд пасс.-км (+0,3%), включая дальние рейсы – почти 8 млрд пасс.-км (+0,1%) и пригородные направления – более 1,2 млрд пасс.-км (+1,5%), сообщила пресс-служба ГЖД.