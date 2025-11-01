Мост через Онегу в Архангельском регионе подвергается реконструкции Северной железнодорожной компанией.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Реконструкция железнодорожного моста через реку Онега в Архангельской области ведется компанией "Северная магистраль". В октябре было заменено одно из трех пролетных сооружений моста, длиной 66 метров, работа заняла 48 часов.

Мост через Онегу обновляется в рамках проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры, он служит для транспортировки грузов в сторону портов Северо-Запада России. Благодаря реконструкции, скорость движения поездов по мосту сможет достигать 100 км/ч для пассажирских и 80 км/ч для грузовых поездов.

До 2027 года планируется заменить еще одно пролетное сооружение, обновить мостовое полотно на третьем пролете и опоры контактной сети. Кроме того, будут установлены системы безопасности и видеонаблюдения, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций РЖД.