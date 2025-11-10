Транспортировка контейнеров по Октябрьской железной дороге в период с января по октябрь 2025 года достигла 921,9 тыс. ДФЭ.

14:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла 921,9 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 6,6% меньше, чем в тот же период 2024 года. Внутренние отправления составили 341,2 тыс. ДФЭ, что на 15,6% меньше.

Общее количество отправленных груженых контейнеров достигло 474,8 тыс. ДФЭ, что на 6,8% меньше. В них было перевезено 11 млн тонн грузов, что на 3,6% меньше. В частности: