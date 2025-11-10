Транспортировка контейнеров по Октябрьской железной дороге в период с января по октябрь 2025 года достигла 921,9 тыс. ДФЭ.
С января по октябрь 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла 921,9 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 6,6% меньше, чем в тот же период 2024 года. Внутренние отправления составили 341,2 тыс. ДФЭ, что на 15,6% меньше.
Общее количество отправленных груженых контейнеров достигло 474,8 тыс. ДФЭ, что на 6,8% меньше. В них было перевезено 11 млн тонн грузов, что на 3,6% меньше. В частности:
химических и минеральных удобрений – 211 тыс. ДФЭ (-9,5%);
бумаги – 64,7 тыс. ДФЭ (+0,2%);
лесоматериалов – 44,7 тыс. ДФЭ (+29,7%);
цветной руды и серного сырья – 19,4 тыс. ДФЭ (-4,9%);
химических веществ и соды – 18,3 тыс. ДФЭ (+1,4%);
строительных материалов – 14,3 тыс. ДФЭ (-28,6%);
цветных металлов – 9,3 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);
нефти и нефтепродуктов – 8,2 тыс. ДФЭ (-31,9%);
промышленных товаров – 3,5 тыс. ДФЭ (-19,5%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 3,5 тыс. ДФЭ (-25,1%);
картофеля, овощей и фруктов – 4,6 тыс. ДФЭ (+1%);
продуктов перемола – 1,9 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза);
других продовольственных товаров – 27,6 тыс. ДФЭ (+0,1%), отметила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
