Цифровизация прошла на станции Московской железной дороги Царицыно.

12:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Московской железнодорожной линии успешно завершены работы по переходу станции Царицыно на цифровую систему управления движением. Это даст возможность улучшить надежность и эффективность работы железнодорожной автоматики, а также обеспечить движение поездов в тактовом режиме. Станция обслуживает 190 пар пассажирских поездов ежедневно, включая 100 пар поездов МЦД-2, 70 пар пригородных электричек, 15 пар поездов дальнего следования и 5 пар поездов «Ласточка» межрегионального сообщения, а также около 20 грузовых составов. Ежедневный пассажиропоток составляет 54 тыс. человек.

Для размещения нового пункта управления движением был построен трехэтажный пост электрической централизации по индивидуальному проекту, который гармонично вписывается в современный облик станции и архитектуру городской застройки. В здании площадью 2,4 тыс. кв. м разместились диспетчерский персонал станции и смежных подразделений. Для работников созданы комфортные условия: комнаты для приема пищи, раздевалки, душевые, сушилки.

В процессе цифровизации станции специалисты подключили 54 стрелочных перевода и 55 светофоров. Система оснащена защитой от кибератак и позволяет дистанционно управлять светофорами и стрелками, следить за работой устройств автоматики. Новая автоблокировка включена на прилегающих перегонах – Люблино-Южное – Царицыно и Царицыно – Красный Строитель. Дополнительно, для обеспечения надежности перевозочного процесса на станции Царицыно была модернизирована контактная сеть и устройства связи.

Переключение станции осуществлялось поэтапно: 1 и 2 пути – во время технологического «окна» 1–4 ноября, 3 и 4 пути – 7–10 ноября.

Также, с целью улучшения работы поездов, было дополнительно уложено 6 съездов и реконструирован один приемоотправочный путь.

На станции Царицыно продолжаются работы по реконструкции элементов пассажирской инфраструктуры. Уже проложены 4 из 5 тоннельных участков подземного перехода, который будет связан с одноименной станцией метро и обеспечит транзит между различными частями города и музейно-заповедным комплексом. Общая площадь тоннеля достигнет 3,5 тыс. кв. м. Построены 2 павильона, еще на двух ведутся монолитные работы. Общая площадь 4 павильонов составляет 685,1 кв. м. Для перемещения с платформы будут установлены 4 лифта и 10 эскалаторов.

Ремонтные работы на станции проходят без прерывания движения поездов. Для выполнения сложных инженерных задач назначаются технологические окна. Историческое здание станции будет сохранено в первоначальном виде.

Для улучшения энергоснабжения на Курском направлении МЦД-2 на станции Царицыно ведется реконструкция тяговой подстанции. Также на территории станции проходит ремонт участка дороги под путепроводом, что позволит увеличить проезд для автомобилей.

После завершения всех работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории: асфальтирование дорожек и установка тротуарной плитки (10,2 тыс. кв. м), а также озеленение участка площадью около 21 тыс. кв. м, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.