За период с января по октябрь 2025 года на Калининградской железнодорожной линии наблюдался рост погрузки зерна на 38,4%.

С января по октябрь 2025 года Калининградская железная дорога перевезла приблизительно 184,6 тыс. тонн зерна, что на 38,4% превышает показатели за тот же период предыдущего года.
За указанные 10 месяцев 2025 года было перевезено около 1 млн 230 тыс. тонн разнообразных грузов.
Помимо зерна, были отправлены следующие грузы:
Грузооборот за 10 месяцев достиг 638,4 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – более 816,2 млн тарифных тонно-км.
В октябре на Калининградской железной дороге было перевезено около 147 тыс. тонн грузов. Грузооборот составил 60,8 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 77,1 млн тарифных тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.