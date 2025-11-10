Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За период с января по октябрь 2025 года на Калининградской железнодорожной линии наблюдался рост погрузки зерна на 38,4%.

2025-11-10 12:21
С января по октябрь 2025 года Калининградская железная дорога перевезла приблизительно 184,6 тыс. тонн зерна, что на 38,4% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

За указанные 10 месяцев 2025 года было перевезено около 1 млн 230 тыс. тонн разнообразных грузов.

Помимо зерна, были отправлены следующие грузы:

  • жмыхов – 647,5 тыс. тонн (снижение на 41,5% по сравнению с 2024 годом);
  • строительных материалов – 165,6 тыс. тонн (увеличение на 1,7%);
  • химических и минеральных удобрений – 81,1 тыс. тонн (рост на 35%);
  • каменного угля – 41,8 тыс. тонн.

Грузооборот за 10 месяцев достиг 638,4 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – более 816,2 млн тарифных тонно-км.

В октябре на Калининградской железной дороге было перевезено около 147 тыс. тонн грузов. Грузооборот составил 60,8 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 77,1 млн тарифных тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

