Первый контейнерный состав от «РЖД Логистики» привез товары в свежеоткрытый мультимодальный узел Априн в Иране.

Эта отправка является значимым шагом в развитии логистических услуг в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг".

Поезд, состоящий из 62 сорокафутовых контейнеров с российской сульфатной целлюлозой, прошел по восточному маршруту коридора от полигона Северной железной дороги и прибыл в сухой порт Априн. Время транзита составило 13 дней.

Транспортировка в Априн стала продолжением систематической работы по созданию и продвижению комплексных логистических решений в рамках коридора "Север - Юг". "РЖД Логистика" активно работает над развитием его восточного направления, которое проходит через Казахстан и Туркменистан, обеспечивая прямое железнодорожное сообщение с Ираном.

Мультимодальный хаб Априн - это крупнейший логистический проект Ирана, запущенный в мае 2025 года. Его стратегическое местоположение возле Тегерана на перекрестке национальных коридоров "Восток - Запад" и "Север - Юг" предоставляет обширные возможности для доставки грузов по всему региону.