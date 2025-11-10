Дополнительные составы «Ласточка» будут осуществлять рейсы между Нижним Новгородом и Кировом.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время новогодних праздников на Горьковской железнодорожной линии будут дополнительно курсировать скоростные поезда № 745/746 «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Киров.

Скоростной поезд № 746 «Ласточка» будет отправляться каждый день с 26 декабря текущего года до 12 января 2026 года. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 06:00, прибытие в Киров - в 10:59. Скоростной поезд № 745 «Ласточка» будет отправляться каждый день до 12 января 2026 года. Отправление из Кирова запланировано на 17:00, прибытие в столицу Приволжья - в 21:59.

«Мы регулярно анализируем пассажирский трафик по разным направлениям. В период новогодних праздников обычно наблюдается рост спроса на поездки в различные регионы России. Кировская область - одно из популярных направлений», - заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Перевозки на Горьковской железнодорожной линии осуществляются на современных электропоездах «Ласточка» с 5- и 10-вагонными составами. ОАО «РЖД» отслеживает изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов в поездах.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.