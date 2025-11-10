Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время ремонтных работ 2025 года на Забайкальской железной дороге было отремонтировано свыше 367 км железнодорожных путей.

В 2025 году в рамках обновления железнодорожной инфраструктуры было отремонтировано 367,6 км верхнего строения пути различными методами ремонта. В процессе работ были демонтированы старые пути, уложена новая рельсо-шпальная решетка, очищен щебеночный балласт, выровнен путь и заменены 130 стрелочных переводов.

Большая часть ремонтных работ была выполнена в Читинском регионе ЗабЖД - 92,6 км. В Свободненском регионе было отремонтировано 65,5 км пути, в Могочинском - 58,1 км, в Борзинском - 13,8 км.

Основные работы были сосредоточены на участках главного хода Транссибирской магистрали: Новопавловка – Хохотуй, Яблоновая – Лесная, Новая – Маккавеево, Урульга – Размахино, Размахино – Солнцевая, Зилово – Зудыра, Ксеньевская – Кислый ключ (Забайкальский край), Аячи – Ерофей Павлович, Большой Невер – Ульручьи, Шимановская – Селеткан, Завитая – Тюкан (Амурская область).

Ремонтные работы проводились круглосуточно с использованием тяжелой путевой техники и специального подвижного состава: укладочных кранов, щебнеочистительных машин, электробалластеров и стабилизаторов пути. При этом движение по соседнему пути осуществлялось с уменьшенным интервалом, а также по технологии соединенных (сдвоенных) поездов.

Вместе с путевыми работами проводился ремонт инженерных сооружений (мостов, водопропускных труб, водоотводов), были выполнены плановые мероприятия по укреплению откосов земляного полотна, нарезке водоотводов.

Обновление железнодорожной инфраструктуры позволит улучшить безопасность и скорость движения поездов, а также увеличить пропускную способность участков Транссибирской магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

