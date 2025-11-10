Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Томске были отреставрированы три железнодорожных перехода.

2025-11-10 09:46
В Томске были отреставрированы три железнодорожных перехода.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Западно-Сибирской железнодорожной магистрали провели ремонтные работы на пешеходных переходах через железнодорожные пути на станциях Томск-Грузовой, Томск-2 и Мокрушинский переезд (участок Томск-1 – Предтеченск).

На переходе возле станции Томск-2 деревянное покрытие было заменено на резинокордовое. На остальных двух переходах произведен ремонт деревянного настила. В дополнение к этому, железнодорожники обновили знаки предупреждения и шаблоны с информацией о том, что пересекать пути следует только в специально отведенных для этого местах.

Стоит отметить, что сотрудники железной дороги регулярно проводят разнообразные виды ремонтных работ для поддержания переходов в соответствии с нормативами.

Также в октябре было организовано 8 специальных акций в сотрудничестве с транспортной полицией для предотвращения нарушений правил пересечения железнодорожных путей гражданами, включая места нелегального прохода. Все участники этих профилактических мероприятий получили информационные брошюры и разъяснения о безопасном поведении на железной дороге.

Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги призывает граждан быть бдительными при пересечении железнодорожных путей, снимать наушники и капюшоны и переходить пути только после убеждения в отсутствии приближающегося поезда с любой стороны.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru