В Томске были отреставрированы три железнодорожных перехода.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Западно-Сибирской железнодорожной магистрали провели ремонтные работы на пешеходных переходах через железнодорожные пути на станциях Томск-Грузовой, Томск-2 и Мокрушинский переезд (участок Томск-1 – Предтеченск).

На переходе возле станции Томск-2 деревянное покрытие было заменено на резинокордовое. На остальных двух переходах произведен ремонт деревянного настила. В дополнение к этому, железнодорожники обновили знаки предупреждения и шаблоны с информацией о том, что пересекать пути следует только в специально отведенных для этого местах.

Стоит отметить, что сотрудники железной дороги регулярно проводят разнообразные виды ремонтных работ для поддержания переходов в соответствии с нормативами.

Также в октябре было организовано 8 специальных акций в сотрудничестве с транспортной полицией для предотвращения нарушений правил пересечения железнодорожных путей гражданами, включая места нелегального прохода. Все участники этих профилактических мероприятий получили информационные брошюры и разъяснения о безопасном поведении на железной дороге.

Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги призывает граждан быть бдительными при пересечении железнодорожных путей, снимать наушники и капюшоны и переходить пути только после убеждения в отсутствии приближающегося поезда с любой стороны.