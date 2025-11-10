Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка на Западно-Сибирской железнодорожной магистрали в октябре 2025 года увеличилась на 10,2%

2025-11-10 09:39
В октябре 2025 года Западно-Сибирская железная дорога обработала 21,2 млн тонн груза, что на 10,2% больше, чем в октябре предыдущего года.

Самые высокие показатели были зафиксированы по следующим категориям грузов:

  • каменный уголь – 15,9 млн тонн (увеличение на 16,6% по сравнению с октябрем 2024 года);
  • зерно – 599 тыс. тонн (рост более чем в 1,8 раза);
  • химические и минеральные удобрения – 149 тыс. тонн (прирост на 7%);
  • флюсы – 89,5 тыс. тонн (увеличение на 20,1%).

Грузооборот в октябре 2025 года достиг 22 млрд тарифных тонно-км (прирост на 5,5% по сравнению с октябрем 2024 года), а грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии составил 26,7 млрд тонно-км, что на 5,8% больше, чем в октябре 2024 года.

За 10 месяцев текущего года на Западно-Сибирской железнодорожной линии было обработано более 203 млн тонн разнообразных грузов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

