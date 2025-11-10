Загрузка на Западно-Сибирской железнодорожной магистрали в октябре 2025 года увеличилась на 10,2%

В октябре 2025 года Западно-Сибирская железная дорога обработала 21,2 млн тонн груза, что на 10,2% больше, чем в октябре предыдущего года.
Самые высокие показатели были зафиксированы по следующим категориям грузов:
Грузооборот в октябре 2025 года достиг 22 млрд тарифных тонно-км (прирост на 5,5% по сравнению с октябрем 2024 года), а грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии составил 26,7 млрд тонно-км, что на 5,8% больше, чем в октябре 2024 года.
За 10 месяцев текущего года на Западно-Сибирской железнодорожной линии было обработано более 203 млн тонн разнообразных грузов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.