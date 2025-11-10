В железнодорожной системе Юго-Востока в октябре 2025 года было транспортировано 1,1 миллиона пассажиров.

09:33

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, в октябре 2025 года на территории Юго-Восточной железной дороги было перевезено 1,1 млн пассажиров, что на 1,4% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Из этого числа 670,2 тыс. пассажиров были перевезены в пригородном транспорте (+1,2% к октябрю 2024 года), а 396,6 тыс. пассажиров - в дальнем следовании (+1,7%).

За период с января по октябрь с станций ЮВЖД было отправлено 10,8 млн пассажиров (это соответствует уровню прошлого года), включая 6,5 млн пассажиров в пригородном сообщении и 4,3 млн пассажиров в дальнем следовании.

Общий пассажирооборот за январь – октябрь составил 10,3 млрд пасс.-км, из которых 248,3 млн пасс.-км приходится на пригородное сообщение и 10 млрд пасс.-км - на дальнее следование, сообщила пресс-служба ЮВЖД.