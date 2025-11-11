На железнодорожной линии в Калининграде идет кампания «Осторожно, переезд!»

На главной дороге Калининграда идет месяц безопасности под названием «Внимание, переезд!». Эта кампания продолжится до 25 ноября.

В течение этого периода комитет, включающий в себя не только сотрудников магистрали, но и представителей государственных органов, дорожных компаний, Госавтоинспекции и Ространснадзора, проведет проверку более 40 железнодорожных переездов с наиболее активным движением. В частности, эксперты оценят видимость в зоне переездов, проверят состояние покрытия, проезжую часть, дорожные знаки и железнодорожную автоматику.

В этот же период по всей области будут проводиться рейды для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Отметим, что в 2025 году на Калининградской железной дороге было зарегистрировано 21 нарушение, когда водители, несмотря на запрещающие сигналы светофора, выезжали на рельсы. В двух случаях это привело к столкновению автомобилей с движущимся составом.

Работники железной дороги настоятельно призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.