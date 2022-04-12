Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Фирменный поезд «Нижегородец» будет курсировать ежедневно с 20 апреля

2022-04-12 11:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») увеличивает число рейсов поезда № 35/36 «Нижегородец» сообщением Нижний Новгород – Москва с 20 апреля до конца лета.

Фирменный поезд «Нижегородец» будет отправляться из Нижнего Новгорода ежедневно в 23:45 и прибывать в Москву на следующие сутки в 06:35. Из Москвы поезд будет отправляться ежедневно в 23:55 и прибывать в Нижний Новгород на следующий день в 06:28.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», через транзакционные терминалы самообслуживания и мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

