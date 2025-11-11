Свердловская железнодорожная магистраль обновила свой локомотивный состав.

15:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года Свердловская железная дорога получила 32 новых локомотива: 14 мощных магистральных электровозов 3ЭС6, 8 магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ и 10 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ. СвЖД обновляет свой парк подвижного состава, учитывая текущие производственные потребности, технологии перевозок и условия эксплуатации.

Все электровозы 3ЭС6, полученные в этом году, были приписаны к локомотивному депо Пермь-Сортировочная. Они используются для перевозки тяжелых грузовых поездов (7,1 тыс. тонн) по основному маршруту Транссиба, включая участки с сложным профилем в предгорьях Урала.

3ЭС6 - это модифицированная версия базовой модели 2ЭС6 с дополнительной бустерной секцией. Мощность трехсекционного локомотива превышает 12,2 тыс. лошадиных сил (9 тыс. кВт), что почти в два раза больше, чем у электровозов предыдущих моделей. Использование таких современных электровозов позволяет значительно сократить эксплуатационные затраты за счет повышения энергоэффективности, увеличения пробега между обслуживаниями и снижения количества незапланированных ремонтов.

Магистральные и маневровые тепловозы были отправлены в локомотивное депо Тюмень имени В. Ф. Соснина. Тепловозы 2ТЭ25КМ используются для перевозки нефтехимических грузов с севера УрФО по маршруту Коротчаево – Сургут – Тобольск – Войновка. Они способны перевозить более тяжелые (на 20%) составы, чем локомотивы предыдущих моделей, и имеют повышенный коэффициент использования мощности дизеля. Тепловозы ТЭМ18ДМ предназначены для маневровых работ на станциях и подъездных путях.

Программа модернизации тягового подвижного состава старых серий также осуществляется на СвЖД. В рамках этой программы, на локомотивы в сервисных локомотивных депо и специализированных предприятиях устанавливают новейшее электрооборудование, устройства безопасности, ресурсосберегающие технологии, средства связи, системы пожаротушения и кондиционирования воздуха, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.