С января по октябрь 2025 года на Горьковской железнодорожной линии было транспортировано свыше 151 тыс. грузовых и пустых контейнеров по всем видам связи.

13:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено свыше 151 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 3,6% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 81,7 тыс. ДФЭ (+20,2%) было отправлено на экспорт, а 69,4 тыс. ДФЭ (-10,9%) использовалось для внутренних перевозок.

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 13,3% и достигло отметки в 99 тыс. ДФЭ (перевезено примерно 1,64 млн тонн, +4,4%), включая: