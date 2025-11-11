Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по октябрь 2025 года на Горьковской железнодорожной линии было транспортировано свыше 151 тыс. грузовых и пустых контейнеров по всем видам связи.

2025-11-11 13:59
С января по октябрь 2025 года на Горьковской железнодорожной линии было транспортировано свыше 151 тыс. грузовых и пустых контейнеров по всем видам связи.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено свыше 151 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 3,6% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 81,7 тыс. ДФЭ (+20,2%) было отправлено на экспорт, а 69,4 тыс. ДФЭ (-10,9%) использовалось для внутренних перевозок.

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 13,3% и достигло отметки в 99 тыс. ДФЭ (перевезено примерно 1,64 млн тонн, +4,4%), включая:

  • лесоматериалы – 34,9 тыс. ДФЭ (+20,7% по сравнению с январем – октябрем 2024 года);
  • химические вещества и соду – 29,4 тыс. (+28,4%);
  • бумагу – 17,6 тыс. (+9,7%), как сообщили в пресс-службе ГЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru