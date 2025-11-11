Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Из московского транспортно-логистического центра "Южный порт" в Китай был отправлен первый контейнерный состав, перевозящий растительное масло во флекситанках.

2025-11-11 13:57

В рамках совместного проекта, «РЖД Логистика» и «Транзит» осуществили первую отправку экспортного контейнерного поезда из ТЛЦ «Южный порт» в Москве в Китай.

Поезд состоит из 90 двадцатифутовых контейнеров, перевозящих рапсовое масло. Для перевозки используются флекситанки - гибкие емкости, которые обеспечивают безопасную транспортировку наливных грузов в стандартных сухогрузных контейнерах.

Общий вес груза составляет около 2 тыс. тонн.

Маршрут поезда пролегает от Москвы до пограничного перехода Гродеково (Приморский край), а затем до станции Чэнсян в городе Чэнду (КНР).

Длина маршрута составляет более 10500 км, а предполагаемое время в пути - 20 суток.

В рамках данного проекта холдинг РЖД предоставляет полный спектр терминальных услуг на территории «Южного порта», включая прием, обработку и подготовку контейнеров к отправке.

Компании намерены расширить данный опыт и увеличить количество отправок до 2 контейнерных поездов в месяц. Развитие этого направления в логистике позволит увеличить географию поставок российской агропродукции на международные рынки и привлечь новых грузовладельцев, заинтересованных в эффективных экспортных решениях.

