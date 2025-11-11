В октябре не было представлено к транспортировке 1,7 млн тонн угля от грузоотправителей.

Согласно отчету Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), в октябре 2025 года общий объем угля, который не был предъявлен для погрузки по утвержденным заявкам на железнодорожной сети РЖД, достиг 1,7 миллиона тонн. Из этого объема 1,1 миллиона тонн предназначалось для экспорта, включая 0,7 миллиона тонн, направленных на восток. В общей сложности в октябре было экспортировано 15,6 миллиона тонн угля, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

К концу октября эффективность экспорта энергетического угля (нетбэк) снизилась на восточном и северо-западном направлениях из-за падения курса доллара по отношению к рублю. Однако на южном направлении наблюдался рост нетбэка благодаря увеличению экспортной цены в долларах. При этом 56% всего угля было погружено (во внутреннем и экспортном сообщениях) в восточном направлении. В инновационных вагонах на восток в экспортном сообщении отправлялось 83% угля (из Кузбасса – 84%).

По оценкам ИЭРТ, для выполнения заявленного объема перевозок в прошлом месяце было достаточно 319 тыс. вагонов. Среднесуточное фактическое содержание парка полувагонов составило 378 тыс. единиц, что на 18% больше, чем расчетный парк.

Благодаря системным технологическим мерам по работе с избыточным подвижным составом наблюдается улучшение качественных показателей перевозок. Скорость на участках в октябре увеличилась на 13,3% по сравнению с октябрем прошлого года, среднесуточная производительность локомотива – на 10,7%, средний вес грузового поезда – на 1,5%.