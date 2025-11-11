Путешествие Деда Мороза охватит 10 населенных пунктов в рамках Дальневосточной железнодорожной линии.

10:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре 2025 года мобильная резиденция главного мага страны посетит 10 населенных пунктов в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Еврейской автономных областях.

Место Дата Рабочее время (местное) Владивосток 19.11 09:45–15:50 Уссурийск 20.11 08:40–13:00 Лесозаводск (станция Ружино) 20.11 16:55–18:25 Дальнереченск 20.11 19:15–20:45 Хабаровск 21.11 10:00–17:00 Комсомольск-на-Амуре 22.11 10:00–17:00 Березовый (станция Постышево) 23.11 10:00–11:30 Новый Ургал 23.11 18:50–20:20 Известковый (станция Известковая) 24.11 10:45–12:15 Архара 24.11 14:15–15:30

Празднично украшенный "Поезд Деда Мороза" представляет собой мобильную резиденцию. Обычно он прибывает в города, где проводятся мероприятия, на паровозе. Везде для детей и взрослых организована развлекательная программа с участием артистов, которая позволит почувствовать себя в мире детской сказки. В крупных городах предусмотрено посещение резиденции Деда Мороза и его друзей (по билетам, купленным заранее и в соответствии с расписанием). Дети пройдут различные забавные испытания в вагоне "Сказочная деревня", встретятся с самим волшебником в его "вагоне-приемной" и попробуют чай с пряником в вагоне-ресторане. Также по билетам можно посетить представление в вагоне "Кукольный театр". В этом году детей ждет новый спектакль: "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы".

Информацию о маршруте "Поезда Деда Мороза", а также приобрести билеты на посещение мобильной резиденции и на спектакль Кукольного театра можно на официальном сайте ОАО "РЖД". Продажа билетов для первых городов маршрута уже началась, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.