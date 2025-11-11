Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Путешествие Деда Мороза охватит 10 населенных пунктов в рамках Дальневосточной железнодорожной линии.

2025-11-11 10:53
Путешествие Деда Мороза охватит 10 населенных пунктов в рамках Дальневосточной железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре 2025 года мобильная резиденция главного мага страны посетит 10 населенных пунктов в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Еврейской автономных областях.

Место

Дата

Рабочее время (местное)

Владивосток

19.11

09:45–15:50

Уссурийск

20.11

08:40–13:00

Лесозаводск (станция Ружино)

20.11

16:55–18:25

Дальнереченск

20.11

19:15–20:45

Хабаровск

21.11

10:00–17:00

Комсомольск-на-Амуре

22.11

10:00–17:00

Березовый (станция Постышево)

23.11

10:00–11:30

Новый Ургал

23.11

18:50–20:20

Известковый (станция Известковая)

24.11

10:45–12:15

Архара

24.11

14:15–15:30

Празднично украшенный "Поезд Деда Мороза" представляет собой мобильную резиденцию. Обычно он прибывает в города, где проводятся мероприятия, на паровозе. Везде для детей и взрослых организована развлекательная программа с участием артистов, которая позволит почувствовать себя в мире детской сказки. В крупных городах предусмотрено посещение резиденции Деда Мороза и его друзей (по билетам, купленным заранее и в соответствии с расписанием). Дети пройдут различные забавные испытания в вагоне "Сказочная деревня", встретятся с самим волшебником в его "вагоне-приемной" и попробуют чай с пряником в вагоне-ресторане. Также по билетам можно посетить представление в вагоне "Кукольный театр". В этом году детей ждет новый спектакль: "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы".

Информацию о маршруте "Поезда Деда Мороза", а также приобрести билеты на посещение мобильной резиденции и на спектакль Кукольного театра можно на официальном сайте ОАО "РЖД". Продажа билетов для первых городов маршрута уже началась, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

