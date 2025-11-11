Путешествие Деда Мороза охватит 10 населенных пунктов в рамках Дальневосточной железнодорожной линии.

В ноябре 2025 года мобильная резиденция главного мага страны посетит 10 населенных пунктов в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Еврейской автономных областях.
|
Место
|
Дата
|
Рабочее время (местное)
|
Владивосток
|
19.11
|
09:45–15:50
|
Уссурийск
|
20.11
|
08:40–13:00
|
Лесозаводск (станция Ружино)
|
20.11
|
16:55–18:25
|
Дальнереченск
|
20.11
|
19:15–20:45
|
Хабаровск
|
21.11
|
10:00–17:00
|
Комсомольск-на-Амуре
|
22.11
|
10:00–17:00
|
Березовый (станция Постышево)
|
23.11
|
10:00–11:30
|
Новый Ургал
|
23.11
|
18:50–20:20
|
Известковый (станция Известковая)
|
24.11
|
10:45–12:15
|
Архара
|
24.11
|
14:15–15:30
Празднично украшенный "Поезд Деда Мороза" представляет собой мобильную резиденцию. Обычно он прибывает в города, где проводятся мероприятия, на паровозе. Везде для детей и взрослых организована развлекательная программа с участием артистов, которая позволит почувствовать себя в мире детской сказки. В крупных городах предусмотрено посещение резиденции Деда Мороза и его друзей (по билетам, купленным заранее и в соответствии с расписанием). Дети пройдут различные забавные испытания в вагоне "Сказочная деревня", встретятся с самим волшебником в его "вагоне-приемной" и попробуют чай с пряником в вагоне-ресторане. Также по билетам можно посетить представление в вагоне "Кукольный театр". В этом году детей ждет новый спектакль: "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы".
Информацию о маршруте "Поезда Деда Мороза", а также приобрести билеты на посещение мобильной резиденции и на спектакль Кукольного театра можно на официальном сайте ОАО "РЖД". Продажа билетов для первых городов маршрута уже началась, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.