В течение первых 10 месяцев 2025 года, на территории Забайкальской железнодорожной линии было транспортировано 194 тысячи TEU пустых и заполненных контейнеров.

2025-11-11 10:14
В течение первых 10 месяцев 2025 года на Забайкальской железной дороге было перевезено 194 тыс. ДФЭ (TEU)* пустых и загруженных контейнеров по всем видам сообщения, что на 6,9% меньше, чем в тот же период 2024 года. В частности, внутренние перевозки составили 28,4 тыс. ДФЭ (+1%).

За январь – октябрь перевозка загруженных контейнеров по всем видам сообщения достигла 173,8 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 1,8 млн тонн, -3,2%).

Перевозки потребительских товаров промышленного производства на Забайкальской железной дороге за январь – октябрь 2025 года увеличились на 3,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составили более 34,2 тыс. ДФЭ (TEU).

В течение первых 10 месяцев 2025 года, кроме потребительских товаров промышленного производства, наблюдался рост перевозок в контейнерах:

  • металлических изделий – более 37,2 тыс. ДФЭ (+1,3% по сравнению с тем же периодом 2024 года);
  • химических веществ и соды – более 24 тыс. ДФЭ (+6,5%);
  • бумаги – 7,5 тыс. ДФЭ (+9,7%);
  • черных металлов – 2,2 тыс. ДФЭ (+11,5%);
  • руды цветных и серных металлов – 1,5 тыс. ДФЭ (рост в 13 раз), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.
