ОАО "РЖД" продолжает предоставлять скидки на транспортировку большого ассортимента грузов.

Под руководством генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, правление компании приняло несколько решений о продлении снижающих коэффициентов для тарифов на грузоперевозки. Это предпринимается с целью поддержки национальных производителей, стимулирования экспорта и укрепления международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг».
В частности, следующие скидки будут применяться до конца 2026 года:
50% – для внутренних перевозок некоторых грузов на короткие дистанции;
16,4% – для перевозок легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока до станций Московской железной дороги;
20% – для перевозок минеральной воды и газированных напитков с Иркутской и Батарейной станций до станции Павшино в Подмосковье;
25% – для перевозок медной руды с Режской станции до станций Верхняя и Ежевая;
25% – для перевозок медно-цинковой руды с Ивдель-I до Верхней станции;
47% – для перевозок трубной заготовки с Полевской станции до Каменск-Уральской;
20,4% – для перевозок в рефконтейнерах с Селятинской станции до станций Сергели и Джизак (Узбекистан) через пограничную станцию Канисай, и в обратном направлении – через Озинскую станцию;
50% – для импортных перевозок фруктов и овощей из Таджикистана и Узбекистана;
50% – для перевозок бензина и дизельного топлива до Отважной станции и некоторых припортовых станций Азово-Черноморского бассейна с последующим направлением груза до станций Крымской железной дороги.
Также, до конца 2028 года будут действовать скидки до 50% на перевозки легковых автомобилей в специализированном подвижном составе (и его порожний пробег после таких перевозок) с некоторых дорог в европейской части страны, в зависимости от расстояния перевозки.
Действие некоторых тарифных решений, целью которых является стимулирование перевозок грузов по международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг», будет продлено до 2026 года:
50% скидка на перевозку черных металлов в вагонах, которые проходят через российско-казахстанские пограничные станции и затем через станции Сарахс или Акяйла Туркменских железных дорог (восточный маршрут МТК);
20% скидка на экспортно-импортные контейнерные перевозки через российско-казахстанские пограничные переходы, при условии, что груз также проходит через пограничный переход Болашак – Серхетяка между Казахстаном и Туркменией (восточный маршрут МТК);
скидка до 50% на перевозку некоторых грузов на экспорт через пограничный переход Самур с последующим прохождением через азербайджано-иранский пограничный переход Астара по западному маршруту МТК;
20,4% скидка на экспортно-импортные перевозки в рефконтейнерах на станцию Астара (Азербайджан) через пограничный переход Самур (и обратно);
50% скидка на перевозку черных металлов через пограничный переход Самур на границе с Азербайджаном и затем через пограничный переход Беюк-Кясик – Гардабани на азербайджано-грузинской границе;
8,9% скидка на экспортные перевозки зерновых и зернобобовых культур в вагонах по восточной ветке МТК «Север – Юг» в направлении Ирана — через российско-казахстанские пограничные переходы и затем через туркменские станции Сарахс или Акяйла (эта скидка будет действовать до конца 2030 года).
