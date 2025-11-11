ОАО "РЖД" продолжает предоставлять скидки на транспортировку большого ассортимента грузов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Под руководством генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, правление компании приняло несколько решений о продлении снижающих коэффициентов для тарифов на грузоперевозки. Это предпринимается с целью поддержки национальных производителей, стимулирования экспорта и укрепления международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг».

В частности, следующие скидки будут применяться до конца 2026 года:

50% – для внутренних перевозок некоторых грузов на короткие дистанции;

16,4% – для перевозок легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока до станций Московской железной дороги;

20% – для перевозок минеральной воды и газированных напитков с Иркутской и Батарейной станций до станции Павшино в Подмосковье;

25% – для перевозок медной руды с Режской станции до станций Верхняя и Ежевая;

25% – для перевозок медно-цинковой руды с Ивдель-I до Верхней станции;

47% – для перевозок трубной заготовки с Полевской станции до Каменск-Уральской;

20,4% – для перевозок в рефконтейнерах с Селятинской станции до станций Сергели и Джизак (Узбекистан) через пограничную станцию Канисай, и в обратном направлении – через Озинскую станцию;

50% – для импортных перевозок фруктов и овощей из Таджикистана и Узбекистана;

50% – для перевозок бензина и дизельного топлива до Отважной станции и некоторых припортовых станций Азово-Черноморского бассейна с последующим направлением груза до станций Крымской железной дороги.

Также, до конца 2028 года будут действовать скидки до 50% на перевозки легковых автомобилей в специализированном подвижном составе (и его порожний пробег после таких перевозок) с некоторых дорог в европейской части страны, в зависимости от расстояния перевозки.

Действие некоторых тарифных решений, целью которых является стимулирование перевозок грузов по международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг», будет продлено до 2026 года: