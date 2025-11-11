Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка товаров в контейнерах по Юго-Восточной железнодорожной линии за 10 месяцев текущего года увеличилась на 4,7%

2025-11-11 09:43
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года с ЮВЖД было отправлено свыше 1,8 млн тонн разнообразных грузов в контейнерах, что на 4,7% превышает показатель за тот же период предыдущего года.

В общей сложности за указанный период по всем видам сообщения было перевезено 63 тыс. груженых контейнеров ДФЭ*. Был отмечен рост в перевозках:

  • черных металлов – 46,5 тыс. ДФЭ (увеличение на 6,3% по сравнению с январем – октябрем 2024 года);
  • химических веществ и соды – 3,3 тыс. ДФЭ (рост в два раза);
  • сахара – 469 ДФЭ (увеличение в четыре раза);
  • прочих продуктов питания – 7,6 тыс. ДФЭ (прирост на 28,7%), как сообщила пресс-служба ЮВЖД.
