Транспортировка товаров в контейнерах по Юго-Восточной железнодорожной линии за 10 месяцев текущего года увеличилась на 4,7%

09:43

С января по октябрь 2025 года с ЮВЖД было отправлено свыше 1,8 млн тонн разнообразных грузов в контейнерах, что на 4,7% превышает показатель за тот же период предыдущего года.

В общей сложности за указанный период по всем видам сообщения было перевезено 63 тыс. груженых контейнеров ДФЭ*. Был отмечен рост в перевозках: