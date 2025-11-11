Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение первых 10 месяцев 2025 года, поезда "Ласточка", следующие по Горьковской железнодорожной линии в Нижний Новгород, перевезли около 3,5 миллионов пассажиров.

2025-11-11 09:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по октябрь 2025 года, около 3,5 млн пассажиров воспользовались услугами скоростных поездов "Ласточка", которые следуют по Горьковской железной дороге в Нижний Новгород. Более 3,1 млн пассажиров были перевезены по маршруту Нижний Новгород - Москва.

Поезда "Ласточка", курсирующие между Нижним Новгородом и Кировом, перевезли 147,7 тыс. пассажиров, а между Нижним Новгородом и Ивановом - 81 тыс., что на 10,6% больше.

Перевозки осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" с 5- и 10-вагонными составами. ОАО "РЖД" отслеживает изменения в спросе и при необходимости увеличивает количество вагонов.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и расписании поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", или обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

