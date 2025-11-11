С января по октябрь текущего года, на железнодорожной линии Красноярска было транспортировано свыше 6,6 млн человек.

09:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов Красноярской магистрали было отправлено в путешествие 6,6 млн пассажиров, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 5 млн 137 тыс. человек воспользовались услугами пригородных поездов (-0,8%), а 1 млн 463 тыс. человек отправились в дальние поездки (это соответствует уровню января – октября 2024 года).

За десять месяцев 2025 года пассажирооборот составил 1 млрд 750 млн пассажиро-километров.

В октябре 2025 года с вокзалов и станций КрасЖД было отправлено 604 тыс. пассажиров, из которых 461,5 тыс. человек отправились в пригородные поезда (-2,1%), а 142,5 тыс. человек отправились в дальние поездки (+6,5%).

Пассажирооборот в октябре 2025 года составил 159,8 млн пассажиро-километров, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.