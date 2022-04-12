Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Маршрут «Западного экспресса» в Башкирии продлен до станции Абдулино

2022-04-12 10:46
С 15 апреля маршрут следования пригородного поезда «Западный экспресс» будет продлен до станции Абдулино (Оренбургская область).

Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь со станции Уфа в 19:01 и прибывая в Абдулино в 22:43. Обратно поезд будет отправляться утром следующего дня из Абдулино в 05:12 и прибывать в Уфу в 08:52. Время указано местное.

Также с 15 апреля скорому пригородному поезду «Западный экспресс» назначаются дополнительные остановки на станциях Авдон и Санаторная. Таким образом, в пути следования пригородного поезда остановки предусмотрены на станциях Дёма, Авдон, Санаторная, Алкино, Чишмы, Шингак-Куль, Давлеканово, Раевка, Шафраново, Аксеново, Аксаково и Приютово. Время в пути до станции Абдулино составит 3 часа 40 минут.

Напомним: маршрут «Западного экспресса» с 1 апреля 2022 года обслуживает современный электропоезд «Ласточка». Каждый вагон подвижного состава нового поколения оборудован климатической установкой, ведется обеззараживание воздуха при помощи ультрафиолетового излучения, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа. В головных вагонах расположены туалетные комнаты. В поезде также предусмотрены места для людей с ограниченными физическими возможностями и подъемники для их посадки и высадки.

Билеты на «Западный экспресс» можно приобрести с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», в кассах и терминалах АО «Башкортостанская ППК». Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников, студентов и детей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

