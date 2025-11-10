Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В новом сезоне, поезд Санта Клауса посетит семь городов, расположенных вдоль Горьковской железной дороги.

2025-11-10 13:17
В новом сезоне, поезд Санта Клауса посетит семь городов, расположенных вдоль Горьковской железной дороги.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В зимний период 2025/2026 годов "Санта-Экспресс" сделает остановки в семи крупных населенных пунктах на территории Горьковской железнодорожной магистрали.

Так, планируются следующие остановки:

  • в Казани – 22 декабря;
  • в Йошкар-Оле – 23 декабря;
  • в Ижевске – 24 декабря;
  • в Кирове – 26 декабря;
  • в Нижнем Новгороде – 27 декабря;
  • в Дзержинске – 27 декабря;
  • в Коврове – 28 декабря.

В этом году волшебный поезд отправится в свое пятое путешествие по стране. Старт запланирован на 19 ноября во Владивостоке, а финиш - 11 января в Великом Устюге. Всего "Санта-Экспресс" пройдет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и Европейской части России.

«Для комфортного путешествия новогодней команды по всей стране мы подготовили специальный волшебный состав. "Санта-Экспресс" – это празднично украшенная мобильная резиденция, включающая паровоз, салон-приемную, сказочную деревню и вагон Снежной королевы для игр, кукольный театр и сцену для представлений, магазин с сувенирами, ресторан и буфет для чаепитий», – заявил глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В каждом городе, где "Санта-Экспресс" сделает остановку, на вокзалах будет организована детская анимационная программа с участием артистов, позволяющая погрузиться в атмосферу зимней сказки. В крупных городах предусмотрена возможность посещения мобильной резиденции или кукольного театра (по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения).

Подробнее о маршруте "Санта-Экспресса" и о покупке билетов можно узнать на нашем сайте. Продажа билетов в резиденцию и кукольный театр начинается в 09:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru