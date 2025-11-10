В новом сезоне, поезд Санта Клауса посетит семь городов, расположенных вдоль Горьковской железной дороги.

В зимний период 2025/2026 годов "Санта-Экспресс" сделает остановки в семи крупных населенных пунктах на территории Горьковской железнодорожной магистрали.

Так, планируются следующие остановки:

в Казани – 22 декабря;

в Йошкар-Оле – 23 декабря;

в Ижевске – 24 декабря;

в Кирове – 26 декабря;

в Нижнем Новгороде – 27 декабря;

в Дзержинске – 27 декабря;

в Коврове – 28 декабря.

В этом году волшебный поезд отправится в свое пятое путешествие по стране. Старт запланирован на 19 ноября во Владивостоке, а финиш - 11 января в Великом Устюге. Всего "Санта-Экспресс" пройдет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и Европейской части России.

«Для комфортного путешествия новогодней команды по всей стране мы подготовили специальный волшебный состав. "Санта-Экспресс" – это празднично украшенная мобильная резиденция, включающая паровоз, салон-приемную, сказочную деревню и вагон Снежной королевы для игр, кукольный театр и сцену для представлений, магазин с сувенирами, ресторан и буфет для чаепитий», – заявил глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В каждом городе, где "Санта-Экспресс" сделает остановку, на вокзалах будет организована детская анимационная программа с участием артистов, позволяющая погрузиться в атмосферу зимней сказки. В крупных городах предусмотрена возможность посещения мобильной резиденции или кукольного театра (по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения).

Подробнее о маршруте "Санта-Экспресса" и о покупке билетов можно узнать на нашем сайте. Продажа билетов в резиденцию и кукольный театр начинается в 09:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.