Транспортировка контейнеров по Восточно-Сибирской железнодорожной линии в период с января по октябрь 2025 года увеличилась на 6%

10:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии было перевезено 527 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 6% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

За десять месяцев количество отправленных груженых контейнеров по всем видам сообщений увеличилось на 5,9% и достигло 395 тыс. ДФЭ (суммарный вес грузов составил 5,1 млн тонн, что на 8,4% больше).

В период с января по октябрь 2025 года было перевезено: