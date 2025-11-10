Транспортировка контейнеров по Восточно-Сибирской железнодорожной линии в период с января по октябрь 2025 года увеличилась на 6%
С января по октябрь 2025 года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии было перевезено 527 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 6% превышает показатели за тот же период предыдущего года.
За десять месяцев количество отправленных груженых контейнеров по всем видам сообщений увеличилось на 5,9% и достигло 395 тыс. ДФЭ (суммарный вес грузов составил 5,1 млн тонн, что на 8,4% больше).
В период с января по октябрь 2025 года было перевезено:
лесоматериалов – 86,7 тыс. ДФЭ (снижение на 9,4% по сравнению с январем – октябрем 2024 года);
бумаги – 72 тыс. (увеличение на 9,1%);
метизов – 45,3 тыс. (рост на 13,8%);
промтоваров – 36,8 тыс. (прирост на 22,8%);
цветных металлов – 34,7 тыс. (увеличение в 1,8 раза);
автомобилей – 28 тыс. (снижение на 33%);
машин, станков и двигателей – 26,6 тыс. (рост на 14%);
химических веществ и соды – 26 тыс. (увеличение на 21,3%);
прочих и сборных грузов – 13,3 тыс. (рост в 1,5 раза), как сообщили в пресс-службе ВСЖД.
