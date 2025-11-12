Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Российские железные дороги и Казахстанские темир жолы пришли к соглашению о развитии пунктов стыковки между государствами.

2025-11-12 17:36
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Олег Белозёров, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД», и Талгат Алдыбергенов, председатель правления АО «НК «КТЖ», подписали договор о развитии межгосударственных стыковых пунктов (МГСП) в Москве 12 ноября. Подписание соглашения произошло во время переговоров высшего уровня в присутствии Владимира Путина, Президента Российской Федерации, и Касым-Жомарта Токаева, Президента Республики Казахстан.

Обе компании планируют координировать усилия по модернизации и развитию железнодорожной инфраструктуры, увеличению транзитных перевозок и цифровизации грузовых перевозок. Они согласились совместно изучать пропускную способность МГСП между двумя странами, обмениваться информацией о предполагаемых объемах и ассортименте грузов, перевозимых через стыковые пункты, проводить мероприятия по улучшению их эффективности, расширять использование безбумажных технологий перевозок грузов и развивать электронное взаимодействие.

В результате выполнения соглашения ожидается увеличение обмена грузовыми поездами через российско-казахстанские МГСП с текущих 70 до 85 пар поездов при наличии соответствующего объема груза.

 

