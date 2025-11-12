Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала текущего года и до октября, двухэтажные вагоны на Горьковском направлении транспортировали примерно 1,6 миллиона пассажиров.

2025-11-12 15:43
С января по октябрь 2025 года, двухэтажные поезда, следующие по Горьковской железной дороге, перевезли около 1,6 млн пассажиров. Эти поезда обеспечивают связь между Москвой и городами Ижевск, Йошкар-Ола, Казань и Чебоксары.

За 10 месяцев двухэтажными поездами между Москвой и столицей Чувашии воспользовались 550 тыс. пассажиров, между Москвой и столицей Удмуртии - около 366,6 тыс. человек. Поезда между Москвой и столицей Татарстана перевезли 343 тыс. пассажиров, а между Москвой и столицей Марий Эл - 322 тыс.

Вагоны этих поездов оборудованы современными устройствами для поддержания микроклимата, экологически безопасными туалетами, системами безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый двухэтажный поезд приспособлен для пассажиров с ограниченными возможностями. Для этого в вагоне есть специальное купе большой площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие устройства для комфортного путешествия. Вся необходимая информация дублируется шрифтом Брайля.

Напоминаем, что с 3 декабря 2025 года на Горьковской железной дороге будут ежедневно курсировать скоростные двухэтажные поезда "Буревестник" по маршруту Нижний Новгород - Москва. Поезд будет состоять из 10 современных двухэтажных вагонов с местами для сидения, купейного штабного вагона, СВ и вагона-бистро. Отправление из столицы Приволжья будет происходить в 07:20, 15:29 и 18:57, прибытие в Москву - в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении поезда будут отправляться из Москвы в 10:05, 13:45 и 20:15, прибытие в Нижний Новгород - в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в кассах железнодорожных вокзалов.

На официальном веб-сайте ОАО «РЖД», в разделе «Пассажирам», а также через Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру 8 (800) 775-00-00 (бесплатный звонок из любого региона России), можно получить всю необходимую информацию о правилах оформления билетов и расписании движения поездов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

