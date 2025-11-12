РЖД вместе с Почтой России начали работу грузового экспресса из Китая.

13:41

Международный контейнерный сервис под названием "Грузовой экспресс" начал свою работу по маршруту Хуньчунь (КНР) – Камышовая – Уссурийск – Москва.

Этот новый поезд предназначен для транспортировки почтовых отправлений, товаров для потребителей и товаров электронной коммерции. Время доставки из Китая до ТЛЦ "Белый Раст", расположенного под Москвой, составляет 12 дней.

Проект был осуществлен в сотрудничестве с китайскими компаниями "Железнодорожная корпорация «Северо-Восточная Азия» и «Северный путь». Компания "Евросиб СПБ-ТС" выступает оператором вагонов на данном маршруте. Оператором сервиса является "Почтовая логистическая компания", которая является дочерней компанией Почты России.

В ближайшем будущем планируется расширить сервис, добавив возможность выгрузки контейнеров в городах, через которые проходит маршрут поезда.

Ранее, в 2023 году, РЖД и Почта России начали регулярные перевозки в почтово-багажных вагонах по маршруту Хуньчунь – Уссурийск. Эти перевозки стали конкурентоспособной альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам по скорости и стоимости доставки.

В 2024 году был запущен сервис "Почтовый экспресс" для ускоренной доставки сборных грузов по маршруту Уссурийск – Москва и обратно.