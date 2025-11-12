Со второй половины декабря количество "Ласточек" на маршруте Москва - Минск увеличится.

12:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В декабре, в сотрудничестве с Белорусской железной дорогой, к двум ежедневным десятивагонным скоростным поездам «Ласточка» № 717/718 и № 721/722, которые отправляются в 06:20 и в 16:00 из Москвы и Минска, добавится еще одна пара.

Скоростной поезд «Ласточка» № 719/720 Москва – Минск, который ранее отправлялся три раза в неделю, теперь будет отправляться каждый день:

с 15 декабря из Москвы в 12:00, прибывая в Минск в 19:35;

с 16 декабря из Минска в 10:00, прибывая в Москву в 17:57.

Количество вагонов в составе поезда также увеличится: вместо пятивагонной «Ласточки» будет курсировать десятивагонная – с местами эконом- и бизнес-класса и специальными местами для пассажиров с ограниченными возможностями.

Таким образом, пассажиры получат больше возможностей для путешествий по этому маршруту.

Стоит отметить, что продажа билетов на дополнительную пару «Ласточек» № 719/720 будет начинаться за 20 дней до отправления поезда (для всех остальных поездов, следующих по маршруту Россия – Беларусь, билеты можно приобрести за 90 суток до отправления).

Проездные документы можно приобрести онлайн на сайте ОАО «РЖД», в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах.

Напомним, что скоростные поезда «Ласточка» начали связывать Москву и Минск 30 апреля 2021 года и сразу стали очень популярными среди пассажиров. За время их работы они перевезли более 3 млн человек. Только за 10 месяцев текущего года было перевезено более 600 тыс. пассажиров (+12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).