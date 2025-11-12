Изменения в расписании некоторых пригородных поездов Московского направления ожидаются 13 и 14 ноября в связи с улучшением инфраструктуры в Смоленском регионе.

09:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

13 и 14 ноября 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов, следующих по Смоленской и Московской областям, в связи с проведением работ по замене двух стрелочных переводов на станции Вязьма.

Технические промежутки для работ запланированы 13 ноября с 11:00 до 14:50 и 14 ноября – с 10:00 до 16:00.

Пассажирам стоит учесть, что на время проведения работ в график движения внесены изменения. В частности, некоторые поезда будут отправляться и прибывать на конечную станцию раньше или позже обычного времени.

Например, 13 ноября поезд № 6362 Починок – Смоленск отправится в 05:00 и прибудет на конечную станцию в 06:39, на 33 минуты раньше обычного времени, № 6204 Смоленск – Вязьма отправится в 06:57, на 1 час 13 минут раньше, и прибудет в Вязьму в 10:40, на 1 час 10 минут раньше обычного времени. 14 ноября поезд № 6811 Можайск – Вязьма прибудет на конечную станцию в 12:11 (на 4 минуты позже), № 6823 Можайск – Вязьма отправится в 13:25, на 11 минут позже, и прибудет на конечную станцию в 16:07, на 40 минут позже, № 6814 Вязьма – Можайск отправится в 14:20, на 15 минут позже, а на конечную станцию прибудет в 16:19, на 4 минуты позже, № 6205 Вязьма – Смоленск отправится в 16:20, на 11 минут позже, и прибудет на конечную станцию в 20:06, на 40 минут позже обычного времени.

Информацию об изменениях в расписании пригородных поездов можно узнать на вокзалах, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.