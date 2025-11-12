С 13 ноября 2025 года медицинский поезд Российских Железных Дорог "Святой Пантелеймон" приступит к работе на вокзалах Иркутской области и Бурятии.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мобильный консультационно-диагностический центр "Святой Пантелеймон" ОАО "РЖД" с 13 по 30 ноября 2025 года предоставит бесплатные медицинские услуги для жителей 15 населенных пунктов Иркутской области и Республики Бурятии.

Мобильная поликлиника состоит из 14 вагонов, включая 8 медицинских: вагон-регистратура, вагоны для лучевой и функциональной диагностики, терапевтические, хирургический, лабораторный, ординаторская. Интерьеры этих вагонов спроектированы с учетом доступности для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Посетители медицинского поезда могут пройти лабораторные и функциональные исследования, а также получить консультации от квалифицированных специалистов "РЖД-Медицины".

Для получения услуг требуется предъявить полис ОМС, паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Рабочее время специалистов – с 08:00 до 18:00.

Мобильный медицинский центр будет оказывать услуги на следующих станциях: