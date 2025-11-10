Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Чувашии прошли обсуждения по теме обеспечения безопасности на железнодорожных переездах.

2025-11-10 16:42
Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали участвовали в собрании государственной комиссии Чувашской Республики по вопросам безопасности на дорогах. В событии присутствовали руководящий состав и замы заместителей различных министерств, органов местного управления и ведомств, отвечающих за эту область, а также представители общественных организаций, входящих в комиссию.

Вопрос аварийности на железнодорожных переездах был выделен в отдельную тему для обсуждения.

От ГЖД в работе комиссии участвовал заместитель главного инженера магистрали Евгений Ананьин.

«С начала текущего года на территории Горьковской магистрали в пределах Чувашской Республики произошло 1 ДТП, случившееся 12 октября в Канаше. Причиной стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля, который начал движение через переезд на красный сигнал светофора», – подчеркнул он, добавив, что для предотвращения аварий железнодорожники осуществляют комплексную программу, включающую мониторинг состояния железнодорожных переездов, их ремонт, модернизацию и установку дополнительных систем безопасности.

Так, с начала 2025 года на территории Чувашской Республики железнодорожниками была выполнена асфальтировка подъездов к 13 переездам, а также уложен резино-кордовый настил на переезде 58 км станции Чебоксары.

Сотрудники железной дороги вместе с работниками Госавтоинспекции и представителями районных администраций регулярно организуют профилактические рейды на переезды. Во время акций они распространяют буклеты и другие информационные материалы с правилами безопасности, проводят беседы и лекции для водителей в автошколах и автопредприятиях.

С начала года на территории республики было организовано свыше 40 совместных проверок, а также проведены профилактические разговоры в более чем 80 автотранспортных предприятиях, затрагивающих более 4,5 тыс. водителей. В дополнение, в ходе заседания комиссия особенно сосредоточилась на профилактике травматизма граждан на железнодорожной инфраструктуре, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

