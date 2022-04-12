В Вербное воскресенье и на Пасху 50 пригородным поездам Мосузла назначены дополнительные остановки

В Вербное воскресенье (17 апреля) и Пасху (24 апреля) для удобства пассажиров Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначила дополнительные остановки 50 пригородным поездам Мосузла. Платформы расположены рядом с местами, которые люди массово посещают в эти дни: храмы и кладбища.
Изменения внесены в расписание электричек 5 направлений (Белорусского, Киевского, Рижского, Павелецкого и Казанского).
Дополнительные остановки назначены:
Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.