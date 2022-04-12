Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Вербное воскресенье и на Пасху 50 пригородным поездам Мосузла назначены дополнительные остановки

2022-04-12 10:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Вербное воскресенье (17 апреля) и Пасху (24 апреля) для удобства пассажиров Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначила дополнительные остановки 50 пригородным поездам Мосузла. Платформы расположены рядом с местами, которые люди массово посещают в эти дни: храмы и кладбища.

Изменения внесены в расписание электричек 5 направлений (Белорусского, Киевского, Рижского, Павелецкого и Казанского).

Дополнительные остановки назначены:

  • на Белорусском направлении – на платформах Здравница и Отрадное;
  • на Киевском – Алабино и Мещерская;
  • на Рижском – Троицкая и Миитовская;
  • на Павелецком – Чертаново, Калинина и Булатниково;
  • на Казанском – Удельная.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

