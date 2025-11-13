Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» стало обладателем награды «Предпочтение клиентов – 2025»

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Российские железные дороги» были удостоены награды «Выбор потребителей – 2025» в категории «Сервис года на транспортной инфраструктуре» за проект «Бизнес-залы нового формата».

«Выбор потребителей» - это ежегодная престижная премия, которая отмечает наиболее успешные проекты в области качества товаров и услуг. Главный критерий для выбора победителей - ориентация на клиента.

Бизнес-залы нового формата являются одним из самых популярных сервисов на станциях РЖД. Это современные зоны для отдыха и деловых встреч, где все продумано до малейших деталей: большие лаунж-зоны, рабочие места и переговорные комнаты, детские уголки, душевые, а также зоны питания в формате «шведского стола».

Каждый зал разрабатывается индивидуально, с учетом потребностей пассажиров и архитектуры станции. Это позволяет идеально сочетать историческую атмосферу и современные технологии.

Отметим, что первые 2 бизнес-зала были открыты в 2019 году на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

В настоящее время бизнес-залы функционируют уже на 15 крупнейших вокзальных комплексах России: Павелецком и Восточном – в Москве, Московском – в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Волгоград, Ростов-Главный, Сочи, Адлер, Петрозаводск, Иваново и Владивосток (в этом году они были открыты в Самаре и Екатеринбурге).

Проект «Бизнес-залы нового формата» демонстрирует, что вокзалы – это не только транспортные узлы, но и современные центры притяжения, где комфорт и сервис становятся частью путешествия.