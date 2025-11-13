Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» стало обладателем награды «Предпочтение клиентов – 2025»

2025-11-13 16:43
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» стало обладателем награды «Предпочтение клиентов – 2025»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Российские железные дороги» были удостоены награды «Выбор потребителей – 2025» в категории «Сервис года на транспортной инфраструктуре» за проект «Бизнес-залы нового формата».

«Выбор потребителей» - это ежегодная престижная премия, которая отмечает наиболее успешные проекты в области качества товаров и услуг. Главный критерий для выбора победителей - ориентация на клиента.

Бизнес-залы нового формата являются одним из самых популярных сервисов на станциях РЖД. Это современные зоны для отдыха и деловых встреч, где все продумано до малейших деталей: большие лаунж-зоны, рабочие места и переговорные комнаты, детские уголки, душевые, а также зоны питания в формате «шведского стола».

Каждый зал разрабатывается индивидуально, с учетом потребностей пассажиров и архитектуры станции. Это позволяет идеально сочетать историческую атмосферу и современные технологии.

Отметим, что первые 2 бизнес-зала были открыты в 2019 году на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

В настоящее время бизнес-залы функционируют уже на 15 крупнейших вокзальных комплексах России: Павелецком и Восточном – в Москве, Московском – в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Волгоград, Ростов-Главный, Сочи, Адлер, Петрозаводск, Иваново и Владивосток (в этом году они были открыты в Самаре и Екатеринбурге).

Проект «Бизнес-залы нового формата» демонстрирует, что вокзалы – это не только транспортные узлы, но и современные центры притяжения, где комфорт и сервис становятся частью путешествия.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru