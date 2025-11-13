Поезд Санта Клауса посетит четыре населенных пункта на Свердловской железнодорожной линии.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Волшебный Поезд Санта Клауса, на котором он ездит по всей стране, уже собран и готов к отправке. В этом году новогоднее путешествие зимнего чародея начнется 19 ноября во Владивостоке и закончится 11 января в Великом Устюге. Поезд Санта Клауса пройдет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и Европейской части страны. На Свердловской железной дороге он сделает остановки в Ишиме, Тюмени, Екатеринбурге и Перми.

Маршрут поезда разработан таким образом, чтобы дать шанс как можно большему количеству детей и их родителей окунуться в зимнюю сказку и встретиться с настоящим Санта Клаусом из Великого Устюга. География проекта постоянно расширяется благодаря изменению маршрутов и ротации остановок. Например, в прошлом году Поезд Санта Клауса не заходил в Тюмень, Барнаул, Казань, Ульяновск, а в этом сезоне эти города включены в маршрут.

Поезд Санта Клауса - это празднично украшенная мобильная резиденция. Обычно он прибывает в города, где проводятся мероприятия, на паровозе. Все желающие могут забраться в кабину паровоза и сделать уникальные фотографии. Также открыты для свободного посещения вагон Снежной королевы, вагон-магазин с северными сувенирами, фотокабина, вагон-ресторан и буфет. Дети могут посетить вагон "Сказочная деревня" и вагон-приемную Санта Клауса, а также посмотреть представление в вагоне "Кукольный театр" по предварительно купленным билетам, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.