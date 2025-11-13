В ноябре на Северной железной дороге активизируют меры по предотвращению аварий на железнодорожных переездах.

11:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники железной дороги Северной магистрали увеличат меры по предотвращению аварий на железнодорожных переездах.

С первого по тридцатое ноября 2025 года проходит обычная кампания под названием «Внимание, переезд!». В рамках этой акции планируются разговоры с водителями, где основной упор будет сделан на серьезность последствий аварий и личную ответственность водителей, а также распространение информационных брошюр. Будут проведены выборочные проверки записей с видеорегистраторов, установленных на переездах. В городах Печора, Шарья, Иваново, Инта, Рыбинск, Котлас, Череповец и других местах будут организованы совместные рейды с представителями ГИБДД. В рамках акции также будут проведены комиссионные проверки технического состояния переездов, на некоторых из которых планируются дополнительные работы по благоустройству.

На Северной железной дороге особое внимание уделяется работе по просвещению водителей, поскольку основной причиной аварий на переездах является нарушение правил дорожного движения. Водители часто пытаются пересечь железнодорожный переезд, несмотря на запрещающие сигналы светофора и игнорируя требования дорожных знаков.

На территории Северной железной дороги функционирует 657 железнодорожных переездов, 70 из которых оборудованы устройствами автоматической сигнализации. За 10 месяцев 2025 года на этой магистрали произошло 11 аварий, в результате которых получили травмы 7 человек. Больше всего аварий произошло в Ивановской области (4 случая), одно из которых стало причиной смерти водителя. По 2 аварии с начала года зарегистрировано в Республике Коми, Ярославской и Архангельской областях, в Костромском регионе – 1. Для сравнения: с января по октябрь 2025 года произошло 15 аварий, в которых пострадали 16 человек, 8 из них получили травмы, несовместимые с жизнью.

СЖД настоятельно рекомендует водителям автомобилей строго следовать правилам дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды. Важно помнить, что по установленным правилам, железнодорожный транспорт обладает приоритетом в движении по сравнению с другими видами наземного транспорта, отметила служба корпоративных коммуникаций СЖД.