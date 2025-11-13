В подмосковье 20 автобусных станций получат новые названия.

10:45

В Московской области на МЖД 19 остановок, которые ранее имели числовые обозначения километров в своих названиях, получат новые имена, а еще одна остановка будет переименована.

Новые названия были выбраны с учетом географических названий или других объектов, расположенных поблизости.

Список платформ и остановочных пунктов, которые получат новые названия:

Ярославское направление: 43 км станет Нагорным, 76 км – Топорковым, 90 км – Шубино;

Горьковское направление: 33 км будет переименован в Вишняково, Платформа 43 км – в Поселок Воровского.

На Большом кольце МЖД Депо будет переименовано в Локомотив, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.