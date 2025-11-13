В подмосковье 20 автобусных станций получат новые названия.
2025-11-1310:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В Московской области на МЖД 19 остановок, которые ранее имели числовые обозначения километров в своих названиях, получат новые имена, а еще одна остановка будет переименована.
Новые названия были выбраны с учетом географических названий или других объектов, расположенных поблизости.
Список платформ и остановочных пунктов, которые получат новые названия:
Ярославское направление: 43 км станет Нагорным, 76 км – Топорковым, 90 км – Шубино;
Казанское направление: Пл. 49 км станет Игумновым, 55 км – Гжельскими Источниками, 90 км – Локомотивным Депо, Пл. 63 км – Цибино, Пл. 113 км – Амерево, Разъезд 6 км – Проездом Станкостроителей, Пл. 18 км – поселком Лесной, 30 км – Холмами;
Павелецкое направление: 52 км станет Даниловым, 121 км – Зубовым, 131 км – Колменку, 152 км – Новосёлками;
Курское направление: 66 км станет Ивачковым;
Савёловское направление: 94 км станет Никулками;
Горьковское направление: 33 км будет переименован в Вишняково, Платформа 43 км – в Поселок Воровского.
На Большом кольце МЖД Депо будет переименовано в Локомотив, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
