Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети с января по октябрь текущего года увеличилась на 8,3%
2025-11-1309:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В течение 10 месяцев 2025 года КрасЖД перевезла по всем видам сообщения 205,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE), что на 8,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Внутренние перевозки составили 76,1 тыс. ДФЭ (+8,4% к январю – октябрю 2024 года), экспортные – 129,5 тыс. ДФЭ (+8,3%).
Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, увеличилось на 9,5% и достигло 142,5 тыс. ДФЭ (перевезено 2 млн 382 тыс. тонн грузов с ростом на 12%).
Также был зафиксирован рост перевозок в контейнерах:
цветных металлов – 34,8 тыс. ДФЭ (рост – в 1,5 раза к январю – октябрю 2025 года);
химических веществ и соды – 5,7 тыс. ДФЭ (+1,7%);
прочих и сборных грузов – 4,6 тыс. ДФЭ (рост – в 1,7 раза);
руды цветной и серного сырья – 2,7 тыс. ДФЭ (рост – в 4 раза);
других продуктов питания – 2,7 тыс. ДФЭ (+21,9%);
строительных материалов – 2,5 тыс. ДФЭ (+6,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
