Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети с января по октябрь текущего года увеличилась на 8,3%

09:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение 10 месяцев 2025 года КрасЖД перевезла по всем видам сообщения 205,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE), что на 8,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Внутренние перевозки составили 76,1 тыс. ДФЭ (+8,4% к январю – октябрю 2024 года), экспортные – 129,5 тыс. ДФЭ (+8,3%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, увеличилось на 9,5% и достигло 142,5 тыс. ДФЭ (перевезено 2 млн 382 тыс. тонн грузов с ростом на 12%).

Также был зафиксирован рост перевозок в контейнерах: