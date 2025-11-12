Расписание движения двух субурбанских поездов в Краснодарском регионе будет изменено с 12 ноября до 18 декабря 2025 года.

10:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с плановыми работами на железнодорожных трассах, расписание движения двух пригородных поездов в Краснодарском крае было изменено.

С 12 ноября до 18 декабря 2025 года, пригородный поезд № 7129 Васюринская – Краснодар будет отходить от станции Васюринская на 15 минут позже обычного времени (в 20:26). В те же дни, пригородный поезд № 6736 Краснодар – Усть-Лабинская будет отправляться с Краснодар-1 на 1 час 10 минут раньше обычного времени (в 21:29).

Полную информацию о текущем расписании пригородных поездов можно найти на веб-сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.