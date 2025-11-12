Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание движения двух субурбанских поездов в Краснодарском регионе будет изменено с 12 ноября до 18 декабря 2025 года.

2025-11-12 10:03
Расписание движения двух субурбанских поездов в Краснодарском регионе будет изменено с 12 ноября до 18 декабря 2025 года.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с плановыми работами на железнодорожных трассах, расписание движения двух пригородных поездов в Краснодарском крае было изменено.

С 12 ноября до 18 декабря 2025 года, пригородный поезд № 7129 Васюринская – Краснодар будет отходить от станции Васюринская на 15 минут позже обычного времени (в 20:26). В те же дни, пригородный поезд № 6736 Краснодар – Усть-Лабинская будет отправляться с Краснодар-1 на 1 час 10 минут раньше обычного времени (в 21:29).

Полную информацию о текущем расписании пригородных поездов можно найти на веб-сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru