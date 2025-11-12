Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Октябрьская железнодорожная система подготовлена к функционированию в зимнее время 2025–2026 годов.

2025-11-12 09:40
Октябрьская железнодорожная система подготовлена к функционированию в зимнее время 2025–2026 годов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Подготовка инфраструктуры и техники к зимнему сезону на Октябрьской магистрали успешно завершена. Работники железной дороги осуществили регулярный и профилактический ремонт примерно 2 тыс. км железнодорожных путей и более 2,1 тыс. стрелочных переводов. Для обеспечения бесперебойного движения поездов была проведена шлифовка около 2,2 тыс. км рельсов и приблизительно 4,7 тыс. стрелочных переводов.

Более 14,5 тыс. устройств для пневмообдувки, электрообогрева и автоматической обдувки стрелочных переводов готовы к работе в условиях низких температур.

135 снегоуборочных, снегоочистительных и пневмоочистительных машин готовы к борьбе со снежными заносами.

Специалисты осуществили проверку и настройку освещения около 980 пассажирских платформ и примерно 1070 железнодорожных переездов.

161 вокзал, 1956 платформ, а также 53 пешеходных моста и тоннеля были подготовлены для обеспечения комфортных условий для пассажиров в холодное время года в пригородном и дальнем сообщении.

Был проведен осмотр подвижного состава, включая 774 секции электровозов, 876 секций тепловозов, 21 паровоз, 1190 вагонов электропоездов, 34 вагона рельсовых автобусов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru