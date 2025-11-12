Октябрьская железнодорожная система подготовлена к функционированию в зимнее время 2025–2026 годов.

09:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Подготовка инфраструктуры и техники к зимнему сезону на Октябрьской магистрали успешно завершена. Работники железной дороги осуществили регулярный и профилактический ремонт примерно 2 тыс. км железнодорожных путей и более 2,1 тыс. стрелочных переводов. Для обеспечения бесперебойного движения поездов была проведена шлифовка около 2,2 тыс. км рельсов и приблизительно 4,7 тыс. стрелочных переводов.

Более 14,5 тыс. устройств для пневмообдувки, электрообогрева и автоматической обдувки стрелочных переводов готовы к работе в условиях низких температур.

135 снегоуборочных, снегоочистительных и пневмоочистительных машин готовы к борьбе со снежными заносами.

Специалисты осуществили проверку и настройку освещения около 980 пассажирских платформ и примерно 1070 железнодорожных переездов.

161 вокзал, 1956 платформ, а также 53 пешеходных моста и тоннеля были подготовлены для обеспечения комфортных условий для пассажиров в холодное время года в пригородном и дальнем сообщении.

Был проведен осмотр подвижного состава, включая 774 секции электровозов, 876 секций тепловозов, 21 паровоз, 1190 вагонов электропоездов, 34 вагона рельсовых автобусов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.