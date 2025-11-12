Во время новогодних торжеств, брендовый поезд № 51/52, следующий из Нижнего Новгорода в Ижевск, будет выполнять дополнительные рейсы.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предверии новогодних торжеств на Горьковской железнодорожной линии запланированы дополнительные поездки брендового поезда № 51/52, связывающего Нижний Новгород, Казань и Ижевск.

«Мы изучаем поток пассажиров на разных маршрутах. Поезда, соединяющие Нижний Новгород, Казань и Ижевск, всегда пользуются большим спросом среди пассажиров. Во время новогодних торжеств спрос обычно возрастает», - заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Таким образом, из Нижнего Новгорода поезд отправится 25, 27 и 29 декабря 2025 года, 1, 3, 5, 7, 8 и 10 января 2026 года в 22:01, прибыв на следующий день в столицу Татарстана в 05:54, а в столицу Удмуртии - в 12:08.

В обратном направлении поезд отправится из Ижевска 26, 28 и 30 декабря 2025 года, 1, 2, 4, 6, 8, 9 и 11 января 2026 года в 18:40 и прибудет в Казань в тот же день в 22:48, а в столицу Приволжья - на следующий день в 07:46.

Время указано местное.

В маршруте предусмотрены остановки в Арзамасе, Сергаче, Канаше, Казани, Агрызе и на других станциях.

В составе поезда - вагоны плацкартного и купейного класса с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и т. д. В некоторых купейных вагонах предусмотрены места для пассажиров с детьми. На сайте ОАО «РЖД» они обозначены специальной пиктограммой. В одном из вагонов есть купе для пассажира с ограниченными возможностями и его сопровождающего.

Проездные документы можно оформить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

На официальном веб-сайте ОАО «РЖД», в разделе «Пассажирам», а также через Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру 8 (800) 775-00-00 (бесплатный звонок из любого региона России), можно получить всю необходимую информацию о правилах оформления билетов и расписании движения поездов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.