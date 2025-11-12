За 10 месяцев 2025 года количество пассажиров, путешествующих на скоростных электропоездах "Ласточка" по маршруту Белгород - Москва, увеличилось на 13,5%.

09:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года было перевезено свыше 1,1 млн пассажиров на скоростных электропоездах "Ласточка", следующих по маршруту Белгород - Москва/Москва - Белгород. Это на 13,5% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Три пары этих составов ежедневно следуют по данному маршруту: № 741/742 (10 вагонов), № 743/744 и № 745/746 (по 5 вагонов). Время в пути варьируется от 7 часов 15 минут до 7 часов 36 минут, в зависимости от расписания и количества остановок.

Вагоны "Ласточек" оснащены видеомониторами, климатическими установками, экологически безопасными туалетами, багажными полками. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места, санитарный модуль, подъемные устройства для посадки с низких платформ.

Расписание и проездные документы можно просмотреть и оформить через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на веб-сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.