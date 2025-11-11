В течение десяти месяцев 2025 года количество перевезенных контейнеров по Московской железнодорожной линии приблизилось к 1,2 млн ДФЭ.

09:50

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 1 млн 118 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт, внутренние перевозки), что на 4,4% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 655,6 тыс. ДФЭ, что на 14,4% меньше, чем в январе – октябре предыдущего года. В них было перевезено 7,5 млн тонн разнообразных грузов, включая: