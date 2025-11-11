В течение десяти месяцев 2025 года количество перевезенных контейнеров по Московской железнодорожной линии приблизилось к 1,2 млн ДФЭ.
2025-11-1109:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по октябрь 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 1 млн 118 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт, внутренние перевозки), что на 4,4% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 655,6 тыс. ДФЭ, что на 14,4% меньше, чем в январе – октябре предыдущего года. В них было перевезено 7,5 млн тонн разнообразных грузов, включая:
строительные материалы – 72,2 тыс. ДФЭ (-48,6% по сравнению с январем – октябрем 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 72,1 тыс. ДФЭ (-38,8%);
лесоматериалы – 59,7 тыс. ДФЭ (-4,4%);
химические продукты и сода – 50,5 тыс. ДФЭ (-19,9%);
металлические изделия – 35,5 тыс. ДФЭ (-22,7%);
разные и смешанные грузы – 26,5 тыс. ДФЭ (-17,9%);
потребительские товары – 25,9 тыс. ДФЭ (-7,3%);
бумага – 19,2 тыс. ДФЭ (+14%);
мясо и масло – 19,1 тыс. ДФЭ (-1,8%);
машины, оборудование, двигатели – 14,5 тыс. ДФЭ (-26,4%);
нефть и нефтепродукты – 8,9 тыс. ДФЭ (-18,7%);
жмыхи – 8,3 тыс. ДФЭ (-0,4%);
соль – 7,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,7 раза);
продукты перемола – 7,2 тыс. ДФЭ (увеличение – более чем в 2 раза);
автомобили – 6,2 тыс. ДФЭ (-53,3%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 5,8 тыс. ДФЭ (-16%);
черные металлы – 4,7 тыс. ДФЭ (-4,2%);
сахар – 4,6 тыс. ДФЭ (+8,8%);
комбикорма – 4,3 тыс. ДФЭ (+12,9%);
другие продукты питания – 186,57 тыс. ДФЭ (+31,8%), отметила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
