Пассажиры смогут получить повышенное количество премиальных баллов «ЖД Бонус» за путешествия в поезде «Сочи»

2022-05-17 15:03
Пассажиры могут получить на 25% больше баллов, путешествуя в купейных вагонах туристического поезда «Сочи» № 927/928 сообщением Туапсе – Сочи – Гагра.

Специальное предложение доступно для участников программы лояльности «ЖД Бонус» при покупке билета, а также совершения поездки до 30 ноября 2022 года между любыми станциями на маршруте следования поезда.

Для начисления повышенных премиальных баллов при оформлении билетов необходимо указать номер участника «ЖД Бонус» на сайте, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или сообщить его кассиру в кассе.

Напомним: туристический поезд № 927/928 «Сочи» сообщением Туапсе – Сочи – Гагра вернулся на свой маршрут, что дает возможность путешественникам снова с комфортом совершить поездку в солнечную Абхазию, а отдыхающим на Черноморском побережье – разнообразить свою курортную программу.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрипш.

В состав включены вагоны СВ, плацкартные и купейные вагоны, вагоны с местами для сидения, а также вагон-ресторан, интерьер которых стилизован под 80-е годы XX века. При этом подвижной состав отвечает всем современным требованиям: вагоны оснащены современными санитарными комнатами, кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

В составе поезда курсирует вагон-ресторан, в котором пассажиры могут заказать блюда русской и абхазской кухни, приготовленные по оригинальным рецептам. Здесь также можно приобрести «съедобные сувениры» – авоськи, наполненные продовольственной продукцией. В продаже имеются и другие сувениры, которые можно купить у проводника. На долгую память о поездке останутся и тематические фотографии, которые можно сделать в специальном фотокупе, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

