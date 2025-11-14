В октябрьском месяце объем загрузки зерновых на железнодорожной сети ОАО «РЖД» увеличился на 22,7%

15:01

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В октябре 2025 года аграрии из России отправили на железнодорожном транспорте 3,6 млн тонн зерновых, что на 22,7% больше, чем в тот же период предыдущего года.

За рубеж в октябре было отправлено 2,7 млн тонн зерна (+26,2%), из которых 1,9 млн тонн (+25,1%) было направлено в порты.

Большинство зерна было отправлено через порты Юга (1,6 млн тонн, +21,2%). В порты Северо-Запада было отправлено 300 тыс. тонн (увеличение в 1,9 раза).

Через сухопутные пункты пропуска в октябре было экспортировано 763 тыс. тонн (+29,3%).

Внутри страны было отправлено 867 тыс. тонн зерна (+13%).

Самые большие объемы зерна были отправлены из Ставропольского края (258 тыс. тонн, -0,9%), Липецкой области (257 тыс. тонн, +12,8%) и Алтайского края (235 тыс. тонн, увеличение в 2 раза).